بالفيديو.. منى هلا تكشف كواليس تصوير ليالي الشمال

نشرت الفنانة منى هلا مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "ليالي الشمال"، للمخرج عماد النجار، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت هلا في الفيديو بموقع التصوير أثناء أداء أحد المشاهد أمام الممثل السوري فراس إبراهيم، وعلقت قائلة: "مسلسل ليالى الشمال فى السويد مع فيراس ابراهيم".

جدير بالذكر أن مسلسل "ليالي الشمال"، يتم تصويره حاليًا بين لبنان والسويد وهو يدور حول اللاجئين السوريين في أوروبا، من تأليف وإخراج عماد النجار، وبطولة باسم مغنية، فراس إبراهيم، مازن معظم، زيد السيد، ليث مفتي، مني هلا. المشاهد أمام الممثل السوري فراس إبراهيم، وعلقت قائلة: "مسلسل ليالى الشمال فى السويد مع فيراس ابراهيم".جدير بالذكر أن مسلسل "ليالي الشمال"، يتم تصويره حاليًا بين لبنان والسويد وهو يدور حول اللاجئين السوريين في أوروبا، من تأليف وإخراج عماد النجار، وبطولة باسم مغنية، فراس إبراهيم، مازن معظم، زيد السيد، ليث مفتي، مني هلا.

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