إنجي أبو زيد: الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي مشرفة للغاية

عبرت الفنانة الشابة إنجي أبو زيد عن رأيها في الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لافتة إلى أن هذه الدورة غنية جدًا بالعديد من الأفلام الجديدة التي تعرض لأول مرة في مصر والتى وصلت إلي 35 فيلما واستطاع مهرجان القاهرة أن يحصل على

عرضهم العالمي الأول وهو أمر مشرف ويحسب للمهرجان.

أضافت إنجي أنها على الرغم من امتلاكها الوقت الكافي للحضور يوميًا، إلا أنها لا تستطيع حضور جميع الأفلام بسبب كثرة العروض، كما أثنت إنجي على الجهد المبذول

من قِبل رئيس المهرجان محمد حفظي، سواءً في هذه الدورة أو الدورة الماضية.

الجدير بالذكر أن إنجي أبو زيد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل " زودياك " والذي شاركها فيه عدد من النجوم الشابة من بينهم أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، مايان السيد، محمد مهران وغيرهم من النجوم الشباب، المسلسل من إخراج محمود كامل.