ليلي علوي تنشر صورة لها على إنستجرام مع المخرج الأمريكي جورج وليام

نشرت الفنانة المصرية ليلي علوي بنشر صورة لها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مع الممثل والمخرج الأمريكي وليام جورج والذي اشتهر باسم بيلي زين أو بشرير فيلم تايتانيك. باسم بيلي زين أو بشرير فيلم تايتانيك. علقت ليلي علوي على الصورة قائلة "من حفل استقبال مجلة "أنيجما" للممثل والمخرج وليام جورج. والمخرج وليام جورج. Advertisements يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن أمس تكريم الممثل الأمريكي وليام جورج خلال فعاليات المهرجان وسوف يكون التكريم اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية.

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