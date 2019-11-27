ليلي علوي تنشر صورة لها على إنستجرام مع المخرج الأمريكي جورج وليام

نشرت الفنانة المصرية ليلي علوي بنشر صورة لها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مع الممثل والمخرج الأمريكي وليام جورج والذي اشتهرباسم بيلي زين أو بشرير فيلم تايتانيك.
علقت ليلي علوي على الصورة قائلة "من حفل استقبال مجلة "أنيجما" للممثلوالمخرج وليام جورج.
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن أمس تكريم الممثل الأمريكي وليام جورج خلال فعاليات المهرجان وسوف يكون التكريم اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية.
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