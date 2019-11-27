فن ومشاهير

تراند اليوم : بطل تيتانك في ضيافة مني الشاذلي ..لن تصدق كيف تغيرت ملامحه -صور

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يحل النجم العالمي بيلي زين أحد أبطال فيلم “تيتانيك” ضيفًا على برنامج “معكم منى الشاذلي”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في لقاء حصري يبث الأسبوع المقبل.

اللقاء الذي تم تسجيله قبيل تكريم زين من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 المقامة حاليا، عن مجمل أعماله كأحد أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما الأمريكية.

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يعرض برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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