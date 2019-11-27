تراند اليوم : فخور عشان هشتغل معاك .. تامر حسني يتعاون مع شقيقه لأول مرة – تفاصيل

أعلن الفنان تامر حسني تعاقده لأول مرة مع شقيقه المنتج حسام حسني، لإنتاج فيلمه الجديد، وذلك بعد سنوات من رفضه للتعاون بينهما.

نشر تامر صورته مع شقيقه أثناء توقيع العقود، وذلك عبر حسابه على Instagram، وعلق كاتبا: “الصورة دي والفرحة اللي في ضحكة حسام أخويا لازم اكلمكوا عنها.. دا حسام أخويا الكبير كان نفسه يدخل عالم الإنتاج الفني من ٥ سنين وينتجلي وأنا الحقيقة كنت دايماً برفض وكان بيزعل مني، بس كنت دايماً بشرحله إنه لازم يدرس السوق الأول وميعتمدش عليا ويفهم ويذاكر كتير أوي مش عشان ينتج لاااااا عشان يكون منتج شاطر”.

تابع: “فعلاً عمل كدا واستوعب كلامي وبدأ يتفرج ويتابع كل اللي بيحصل من أول فيلم اهواك وتصبح على خير لحد ما شارك بجزء بسيط في إنتاج فيلم (البدلة) وأشرف على إنتاج ألبومي (عيش بشوقك) وانتوا أكيد شايفين العملين طلعوا ازاي للناس وازاي نجحوا والحمد لله كل عمل فيهم في السنة دي حقق نجاح كبير جداً”.

أضاف: “أنا في الصورة دي كنت قاعد بمضي عقد أول فيلم إنتاجه وكان بيقولي (طلعت عيني عشان القعده دي) وأنا كنت بقوله إوعى تزعل مني أنا كنت بعلمك تكون قد المسؤلية لوحدك، ودلوقتي بأمانة أنت قدها وأنا اللي فخور إنك بتنتج لي عشان شايفك بجد شخص بقى شاطر جداً ومجتهد وبتفكر صح وشركتك دلوقتي فيها أقوى الأفراد من كل الجوانب وأنا فخور بيهم كلهم فعلاً، ألف مبروك يا حبيبي يا أخويا الكبير ياللي ياما علمتني حاجات جميلة وأنا صغير النهاردة بردهالك من قلبي وبدعيلك ربنا يكرمك ويكرمنا جميعاً ويكرم كل مجتهد وتكمل مشوارك وتنتج ليا ولغيري”.

على جانب آخر، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد “الفلوس”، خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المقرر ‏عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض، فيلم “الفلوس” من ‏بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد ‏الماروق. ‏ ‏