أصالة تتحدث من جديد عن أحزانها وما علاقة زوجها طارق العريان؟

تعاني الفنانة السورية أصالة من أزمة نفسية تعبّر عنها من خلال منشوراتها على "انستقرام"، في امتداد لأزمتها مع زوجها المخرج طارق العريان، والتي حاولت التقليل من أهميتها، رغم أن مقربين منها يؤكدون أن الأزمة مستفحلة وأن الزوجين منفصلان.

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وقد نشرت أصالة صورة لها وهي تغني وأرفقتها بخواطر جاء فيها: هنا أحيا ... أشعر بوجودي ، بأهميّة ما أملك ... يصبح لكياني معنى، وهنا أكون معزوفة أفضفض وأُعبّر وأشكو وأضحك وأرى حتّى الهموم تحنو عليّ، يدقّ قلبي وتتسارع دقّاته، وتتفتّح في حنجرتي وروداً أراها، وتتراقص الدّنيا ألماً وزهواً.

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وتابعت: نظرات مكسورة حزينة حولي، تتحوّل لبريق ترى في الأمل نجاة، فلا حزن يدوم إنّ كانت الموسيقى رفيقة درب، ولا همّ يقتل إنّ كانت الأغنية تروي تفاصيله، أغنياتي جزء منّ حكايتي، ولمّ تنته الحكاية.

يذكر أن أصالة تعاني من ظروف عائلية صعبة منذ فترة طويلة، وهي شبه منفصلة عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد اكتشافها خيانته لها مع ممثلة شابة، وقد طلبت منه الطلاق إلا أنّه لا يزال مصراً على استكمال حياتهما الزوجيّة رغم رفض أصالة العودة إليه.

وكانت الفنانة قد اعترفت بوجود مشاكل مع زوجها، لكنها طلبت من الجميع احترام مشاعرها، وأكدت أن الخلافات في طريقها للزوال، وألمحت لوجود خلافات بسبب انشغالها عن زوجها بالسفر لإحياء الحفلات الفنية، بينما رفض طارق العريان الحديث عن الأزمة واكتفى بنفي شائعة تورطه في علاقة عاطفية مع فنانة شابة، مؤكدا ان مثل هذه الشائعات يتكرر كل فترة ولا يستحق الرد.