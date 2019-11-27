نادين نجيم عن مسلسلها الرمضاني الجديد: يجمع بين القوة والأمل والحب

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كشفت الفنانة نادين نجيم عن مضمون مسلسها الجديد "عشرين عشرين" الذي سوف يعرض في الموسم الرمضاني 2020 وأشارت إلى أنه يجمع بين القوة والأمل والحب.
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كما طلبت نادين نجيم من متابعيها ان يحزروا إسم الشخصية التي سوف تطل بها من خلال مسلسل "عشرين عشرين" والدور الذي سوف تقدمه فيه، فتفاعل معها "الفانز" وإقترحوا أسماء وأدواراً عدة، بينما طالبها البعض بمساعدتهم من خلال كشفها عن أول حرف من اسم الشخصية.
ومن المتوقع ان تباشر نادين نجيم تصوير مسلسلها "عشرين عشرين" خلال الفترة المقبلة، وهي سوف تخوض من خلاله المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل الى جانب الممثل قصي خولي، في ثاني تجاربهما التمثيلية بعد مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في رمضان الفائت، وفازت عنه نادين بجائزة "أفضل ممثلة عربية" لعام 2019 في الدورة العاشرة من "مهرجان الفضائيات العربية" في مصر.
مسلسل "عشرين عشرين" من إنتاج شركة الصباح، تأليف وسيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر، معالجة درامية فرح شيّا، وإخراج المسلسل فيليب أسمر
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