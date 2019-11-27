وسام حنّا يكشف سرّه قريباً... شرير حتى مع أقرب المقربين

يستعد الفنان اللبناني وسام حنّا للإنتهاء من تصوير مشاهده في بطولة مسلسل "سر" من إنتاج شركة "ميديا هاوس بيكتشرز" للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان، ومن تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات.

ويجسّد حنّا شخصية الشاب المستهتر والمتهوّر بجرأة لا يقف أمامه أي رادع أخلاقي، ولو حتى رابطة دم الذي نقل له "جينات الشر".

وسام حنّا مع عدد من أسرة العمل

Advertisements

وتحدث المنتج سامح مجدي عن تعاونه الأوّل مع حنّا قائلاً: "كانت بداية طيبة مع أمل بتجدد التعامل معاً مستقبلاً، هو ممثل موهوب فعلاً وأتوقع له نجاحاً بارزاً".

ويضم العمل الدرامي إلى جانب وسام حنّا في البطولة، الفنّان السوري بسّام كوسا، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، على رأسهم باسم مغنية وداليدا خليل وفادي إبراهيم وناتاشا شوفاني وأسعد رشدان وهشام ابو سليمان وحسّان مراد وجوي هاني ونوال كامل ورانيا سلوان، والفنانة السورية رواد عليو.

وسام حنّا مع المنتجة نهلة زيدان

وتدور أحداث "سر" بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض.