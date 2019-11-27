ديانا حداد تحتفل بعيد ميلاد إبنتها ميرا وتوجّه لها رسالة مؤثرة

إحتفلت الفنانة ديانا حداد بعيد ميلاد إبنتها الصغرى ميرا الـ22. إقرئي أيضًا: محمد رمضان يقتني سيارة جديدة منها 5 فقط في الشرق الأوسط صور: نجمة ستار أكاديمي هايدي موسى تؤدي مناسك العمرة Advertisements ونشرت ديانا حداد صورة تجمعها بإبنتيها صوفي وميرا وعلقت عليها " كل عام وأنتِ بخير يا نور عيوني، يا ماما يا صغيرة البيت اللي عّم تكبر، إمبارح كنتي زعلانة وقلتيلي يا ماما ما بدي أكبر، بدي ضل صغيرة. قلتلك يا ماما كلنا رح نكبر المهم تضل أرواحنا صغيرة ونقية، نلعب ونركض ونستمتع بالحياة، ونحب الناس وما نكره، يا كل العمر الله يخليلي ياكي إنتِ وأختك، وتضلوا منورين حياتي يا حياة الماما انتو، وعقبال الـ 100 يا عيوني، والله يحقق كل أمنياتك ويسعدك يا روحي". يشار إلى أن ديانا حداد تزوجت من المخرج الإماراتي سهيل العبدول عام 1995 وأنجبت منه إبنتيها صوفي وميرا قبل أن يقع الطلاق بينهما عام 2009.

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