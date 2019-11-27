أُقيم مساء الأحد في 24 نوفمبر 2019 حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية American Music Awards لعام 2019 في مدينة لوس أنجلوس، بحضور أهم نجمات الصف الأول في هولييود مثل تايلور سويفت وصديقتها العزيزة سيلينا غوميز.

تايلور سويفت تألقت بفستان من جوليان ماكدونالد. سييرا بإطلالة من بالمان

اختارت النجمة تايلور سويفت فستان ماكسي براق باللون الزيتي من تصميم جوليان ماكدونالد Julien Macdonald ، تميز بقصته الناعمة التي أظهرت أنوثتها بشكل مبهر، واللافت أنها نسقت معه جزمة عالية باللون الأسود وصلت أعلى حد الركبة.

سيلينا غوميز بإطلالة من فيرساتشي: دوا ليبا بإطلالة من ميوميو بدورها اختارت النجمة سيلينا غوميز إطلالة أكثر شبابية حيث ظهرت بفستان قصير من دار فيرساتشي تميز بلونه النيون الأخضر وتصميمه الناعم، كما نسقته مع حذاء باللون عينه. تايلور سويفت بفستان من جوليان ماكدونالد Advertisements وقد جمعنا لكم بعض من اطلالات النجمات على السجادة الحمراء الخاصة بجوائز AMAs شاهدوا الصور. مايا هوك بإطلالة من ديور كاميلا كابيلو بإطلالة من أوسكار دي لا رينتا كيشا بإطلالة من فيرساتشي ليزو بإطلالة من فالنتينو

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كانت هذه تفاصيل خبر تايلور سويفت وسلينا غوميز الأجمل فيAMAs 2019.. شاهدوا إطلالات الحفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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