خالد زكي يكشف عن قصة حبه ل ” ميرفت أمين ” : ” حب من طرف واحد “

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - حل الفنان ” خالد زكي ” ضيفا في حلقة من برنامج ” الستات ميعرفوش يكدبوا ” المذاع على قناة ” cbc ” والتي تحدث فيها عن فترة من حياته كان يشعر فيها بالحب تجاه الفنانة ” ميرفت أمين ” .

حيث قال إنه بعد عرض فيلم ” أبي فوق الشجرة ” وظهور ميرفت أمين فيه تعلق بها وأصبح يحبها كثيرا مثل الكثير من شباب جيله في ذلك الوقت .. وإنه شاهد الفيلم حوالي 12 مرة وكان يترك المدرسة ليشاهده في شاشات السينما .

وأشار إلى إنه مع مرور عدة سنوات ومع كبر العمر والنضج عرف أنه حب من طرف واحد وبدأ يستوعب الأمر وينظر له بشكل مختلف .. ثم يكتشف أن هذا الحب ليس حبا صادقا مع مرور الوقت وعندما يجد امرأة يحبها حبا أكبر من الحب الذي قبله وهو ما حدث معه إذ كانت زوجته هي الحب الكبير في حياته .