كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” منى الشاذلي ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لأحد أبطال الفيلم الشهير ” تايتانيك ” وهو النجم العالمي ” بيلي زين ” . والذي يأتي معها في حلقة من حلقات برنامجها ” معكم ” في لقاء حصري سوف يذاع الإسبوع المقبل . وتم تم تسجيل اللقاء قبيل تكريم بيلي زين خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل أعماله كأحد أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما الأمريكية . وظهر بيلي زين في الصورة بإطلالة صادمة ومفاجئة للجمهور حيث طرأ عليه تغيرا كبيرا في شكله فبدا فاقدا لشعره وأصلع تماما . Advertisements وكتبت منى الشاذلي في تعليقها على الصورة قائلة : ” بعد مرور 22 سنة .. النجم العالمي بيلي زين بطل فيلم تايتانيك قريبا في معكم منى الشاذلي ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر بطل فيلم ” تيتانيك ” ضيفا مع منى الشاذلي .. لن تصدقوا كيف أصبح شكله ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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