بعد 23 يوما من حذفه.. "يوتيوب" يعيد كليب "إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

محمد رمضان وسعد لمجرد

أعاد موقع "يوتيوب"، كليب أغنية "إنساي"، للنجم محمد رمضان، والفنان المغربي سعد لمجرد، مرة أخري لتظهر للجمهور عبر القناة الرسمية للأسطورة، وتأتي هذه الخطوة بعد 23 يومًا من حذف الأغنية بشكل مفاجئ للنجمين وجمهورهما، حيث أرجعت إدارة موقع يوتيوب السبب حينها لأمور تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.



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وواقعة حذف فيديو كليب "إنساي"، أثارت العديد من التساؤلات من جمهور محمد رمضان عن سبب الحذف المفاجئ للكليب، حتى كشف "يوتيوب" السبب الحقيقي وراء حذف الأغنية، التي حققت حتى الآن ما يتجاوز 180 مليون مشاهدة على مدار الأشهر الماضية، الأمر الذي يعكس مدى إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي بالأغنية.

ويذكرأنه فور حذف الأغنية، أكد مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد، رضوان بوزيد، في تصريح لصحيفة "هسبريس" المغربية، أنّ "الأغنية تمّ حجبها بسبب سوء تفاهم بين المنتج المنفذ لـ"إنساي" والفنان محمد رمضان"، لافتًا إلى أن "لمعلم" لا صلة له بالأغنية، لأنها تُذاع على قناة المغني المصري.

وفي الوقت ذاته، عبر مخرج العمل حسام الحسيني عن دهشته من الإجراء "غير المتوقع"، وأشار إلى أنه تم حظر الأغنية لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".