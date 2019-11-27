مريم حسين "بريئة".. وصالح الجسمي يلجأ للاستئناف

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي أن محكمة القضاء في الإمارات أصدرت حكمًا يقضي بإدانة الطرفين مريم حسين بالسب والقذف، وصالح الجسمي بالسب والقذف، وتم الحكم بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفةً بين الطرفين، بالإضافة إلى إغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر، كما سيتم دفع 5 آلاف درهم كغرامة متبادلة.

إلى جانب ذلك ستقوم مريم حسين بدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وفاء الخالدي.

وذكر صالح الجسمي عبر حديثه في السناب شات أن المحكمة قد برأت مريم حسين من تهمة التصوير وهي القضية الرئيسة، وهو ما يعدُّ حكمًا ابتدائيًا ويحق له الاستئناف لاحقًا، وأشار الجسمي إلى أنه سيذهب مباشرةً إلى المحكمة لتسديد الغرامة وتسليم هاتفه المحمول، وسيقوم باستئناف جميع الأحكام الصادرة.

يشار إلى أن محكمة جنح دبي قد أصدرت حكمًا بسجن الفنانة المغربية مريم حسين مُدّة 3 أشهر والإبعاد عن الإمارات، بتهمة هتك العرض مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية، وبراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في القضية ذاتها، بحسب ما أعلنته محاميته الإماراتية حوراء موسى، عبر حسابها على "تويتر"، وأكد الجسمي عدم قبوله بـ "وساطة أحد" للتنازل عن حقه في القضية، في وقت أكدت فيه مريم حسين نيتها الاستئناف في الحكم الصادر بحقها.

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وصدور الحكم ضد مريم حسين، كان قد لقي أصداءً واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء متزامنًا مع قيام مريم حسين بإعادة التغريدة التي أطلقها محاميها خليفة المفتول، الذي يؤكد فيها أن المحكمة قضت ببراءة موكلته" مريم حسين من بين التهم المنسوبة إليها في القضية بينها و(ص. ج)، وتقضي بعقوبة مؤقتة في التهمة الثالثة، وهو حكم ابتدائي وأولي وليس نهائيًا، وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب اليها".

وكانت الأزمة قد اشتعلت العام الماضي بين مريم حسين والإعلامي صالح الجسمي، عندما أعلن الأخير أنه يريد مقاضاتها على خلفية انتشار فيديو مصور نسب إليها وصف بالإباحي، وعلق عليه آنذاك: "مريم حسين لا تكفّ عن المغامرات ودائمًا تحاول أن تصنع لنفسها النجاح، لكن بطريقة خارجة عن اللياقة".

وأصر الشقيق الأكبر للفنان حسين الجسمي على عدم التنازل عن القضية، معلنًا رفضه لأية وساطات من أي شخص مهما كان منصبه.