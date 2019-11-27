شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل حفل محمد رمضان فى المغرب بصحبة الفنان العالمى ميتر جيمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم محمد رمضان حفل جديد له فى المغرب، بصحبة الفنان العالمي ميتر جيمس، فى مدينة مراكش، مساء الأحد 29 ديسمبر،‎ على هامش مشاركته فى فعاليات مهرجان جامع الفنا الموسيقي في دورته الثالثة، الذى يتولى تنظيمه سنويا الفنان العالمي ميتر جيمس.

وشارك رمضان محبيه صورة له بعد وصوله مطار كازبلانكا، عبر "أنستجرام"، معلقا عليها قائلا :"وصلت اليوم إلى بلدي الثاني المغرب.. ثقة فى الله نجاح".



محمد رمضان

ويعد ذلك أول حفل لمحمد رمضان بالمغرب، بعد مشاركته فى فعاليات احتفالية المسيرة الخضراء، ولعب بها فى المباراة الودية بين منتخب أفريقيا أمام منتخب أساطير العالم والذى ضم عدد من نجوم كرة القدم من أفريقيا ومن مصر مثل محمد أبو تريكة ووائل جمعة ونادر السيد، والتى أقيمت بالمملكة المغربية.



