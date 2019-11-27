شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفلت مى نور الشريف بعيد ميلاد والدتها بوسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة مى نور الشريف، بعيد ميلاد والدتها بوسى، متمنيه لها دوام الصحة و النجاح، وشاركت مى جمهورها بصورة تجمعها بوالدتها و شقيقتها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: " كل سنة واحنا في حضنك و انتي جميلة و ناجحة و في احسن صحة

واحتفلت النجمة "بوسي" بعيد ميلادها أمس الثلاثاء بعد مسيرة أمام الكاميرات امتدت لأكثر من 56 عاماً، بدأتها في سن العاشرة من عمرها، بالظهور الأول ومشاركتها في مسلسل "جنة الأطفال" ومن ثم نجحت في وضع حجر الأساس الأول لها في مشوارها الفني، وتمتلك النجمة الشهيرة ما يقارب الـ 38 فيلماً، و17 مسلسلا تلفزيونيا، وأربعة مسرحيات خلال مسيرتها الفنية أمام الكاميرات وعلى خشبة المسرح.