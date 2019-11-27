ظافر عابدين يحتفل بعيد ميلاده الـ47 بتورتة على شكل خروف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم التونسى ظافر عابدين بعيد ميلاده الـ47، بتورتة مختلفة على شكل خروف، ساخرا :"السنة دى التورتة هى العشاء فى نفس الوقت 2x1
ظافر عابدين
وحرص العديد من النجوم على تهنئته، وأولهم النجم إياد نصار، حيث علق قائلا :"كل سنة وانت طيب أخى"، وكذلك الفنانة أروى جودة :"عيد ميلاد سعيد حبيبي".
وكتبت كندة علوش:" عيد ميلاد سعيد يا عزيزى أتمنى لك كل التوفيق"، فيما كتبت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص :"عيد ميلاد سعيد عقبال الـ100".
آخر أعمال ظافر عابدين هو مسلسل "عروس بيروت"، ويشاركه بطولته تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو على، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور على، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسى، لينا حوارنة، مى صايغ، ليا مباردى، علاء الزغبى، سامى أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادى ابراهيم.
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