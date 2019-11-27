شكرا لقرائتكم خبر عن سر ارتداء المخرجة الأمريكية "مولى سميث" تى شيرت يحمل عبارة Come to Egypt والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد لافت للأنظار حرصت المخرجة الأمريكية الشهيرة مولى سميث، على ارتداء تى شيرت يحمل صورة أعلام مصرية ومزين بكلمة come to Egypt" ، جاء ذلك بعدما استقبلت الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أمس الثلاثاء، مولى سميث، وكرمتها خلال ندوة أمس بالمعهد العالى للفنون المسرحية، بحضور الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، وبحضور الفنان المصرى خالد النبوى.

وشارك النبوى فى استقبال المخرجة المسرحية الشهيرة، سميث، كما كان متواجدا خلال تكريمها من قبل وزيرة السياحة، وفى لقطة لطيفة، نشر خالد النبوى صورة لمولى سميث، ترتدى "تى شيرت" عليه صورة شاب يرفع العلم الأمريكى، ومطبوع عليه "come to Egypt"، لتحفيز السياح للقدوم لمصر، ودعما لكل القرارات والنشاطات السياحية التى تمت مؤخرا والتى ساهمت بشكل كبير فى انعاش حركة السياحة داخل مصر



المخرجة الأمريكية مولى سميث



المخرجة الأمريكية وخالد النبوى

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وقال النبوى عبر حسابه بتويتر :" من زيارة المخرجة الأمريكية الكبيرة "مولي سميث"للقاهرة"، ونشر صور خلال تواجده مع خلال زيارتها.

ومولى سميث هى مخرجة فنية بمسرح آرينا بواشنطن، ويعد من أبرز أعمالها: أى شيء مباح، سباق، عازف الكمان على السطح، أوكلاهوما، سيدتى الجميلة، الموسيقار، كباريه، جنوب المحيط الهادئ، السيادة، الأصلى، كامب ديفيد، ميراث النور، نساء بوستر، كيف تعلمت القيادة، الأم شجاعة وأبنائها، قمر للأبناء غير الشرعيين، الأمل الأبيض العظيم، كلهم ابنائى، كما عرضت أعمالها فى الكثير من المسارح بالولايات المتحدة وخارجها .