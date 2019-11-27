شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يعرض "الضيف" غداً كآخر أفلام بانوراما السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 41 برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى، فى التاسعة والنصف مساء غداً الخميس، فيلم "الضيف" للمخرج هادى الباجورى، بقاعة مركز الإبداع، وذلك ضمن قسم بانوراما السينما المصرية 2019، ليكون آخر أفلام البانوراما باليوم الأخيرة من المهرجان.

فيلم "الضيف" بطولة خالد الصاوى، شيرين رضا، جميلة عوض، أحمد مالك، وضيوف الشرف ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح ومحمود الليثى وطرح فى دور العرض المصرية بشهر يناير الماضى، وعرض الفيلم عالمياً للمرة الأولى فى شهر نوفمبر الماضى من خلال مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا وفاز بجائزة الجمهور.



فيلم الضيف

وتدور أحداث الضيف حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، ويشارك الفنانون ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.

وشارك الفيلم في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان الفيلم العربي بروتردام، كما نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، كما عرض تجارياً في سينمات الأردن شهر أبريل الماضي، ثم شارك في مهرجان منارات للسينما المتوسطية في تونس، وفازت بطلته جميلة عوض بجائزة أفضل ممثلة أفريقية - آسيوية في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي بهولندا.