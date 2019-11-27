شكرا لقرائتكم خبر عن مدة الحلقة 10 دقائق.. تفاصيل مسلسل "الديفا" لسيرين عبد النور بمشاركة بوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض النجمة اللبنانية سيرين عبد النور تجربة درامية جديدة وهى مسلسل "الديفا"، والذى ستقدمه مع كل من النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز التى تخوض أولى تجاربها التمثيلية ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منها 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.

وخلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق المسلسل، أكد صناعة أن العمل سيبدأ عرضه اليوم الأربعاء على إحدى المنصات الإلكترونية.



سيرين وبوسى ويعقوب

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وقالت سيرين، من المرجح أن يكون هناك جزء ثان من "الديفا"، ومن الممكن أن تعطى بعض الأفكار التى حصلت معها فى حياتها الحقيقية فى حال سمح القائمون على المسلسل بذلك.

من جانبها قالت بوسى، إن التجربة جديدة عليها وهي متحمسة لعرضها رغم أن شخصيتها الشريرة التى تلعبها في العمل لا تشبهها في الحقيقة، مشيدة بتعاونها مع سيرين عبد النور.

فيما قال يعقوب فرحان،"فكرة المسلسل ستستهوي عدداً كبيراً من المشاهدين الذين يحبون الغوص في تفاصيل وحياة الفنان خلف الكواليس"