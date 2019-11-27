شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إليسا تستمع بأجواء المكسيك على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمع الفنانة إليسا، بجمال الطقس فى المكسيك، حيث شاركت متابعيها بصورة لها عبر حسابها على تويتر، وهى على البحر مستمتعة بالجو، و كتبت على الصورة قائلة: "آخر الاوقات الجميلة فى المكسيك، ذاهبه إلى الثلج تانى فى كندا".

ومن المقرر أن تحيى الفنانة إليسا حفلا غنائيا يوم الخميس 2 يناير 2020 فى الكويت، بأرض المعارض الدولية، وشاركت إليسا جمهورها بصورة البوستر عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "انتظروا حفلة الكويت متشوقة لمقابلتكم".

وطرحت إليسا، الجمعة الماضى، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخرأعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.

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