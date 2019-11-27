تراند اليوم : سبتني طب أهو .. شيري عادل بإطلالة رياضية علي إنستجرام – صورة

شاركت الفنانة شيري عادل، متابعيها، من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابها على إنستجرام، بصورة جديدة لها.

وظهرت شيري عادل، فى الصورة بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت بنطلون أسود و نسقت معه سترة قطنية باللون الزيتى بأكمام مكشوفة.

وانتعلت شيري عادل، حذاء رياضيا مسطح باللون الأبيض، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الإنسيابى المنسدلة على كتفيها.

ونالت صورة شيري عادل، إعجاب الكثير من متابعيها.

وأعلنت شيري عادل، مؤخرا، انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام سنة كاملة.

وكان أحدث أعمال شيري عادل، هو ظهورها في إحدى حلقات مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الثاني.