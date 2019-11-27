شاهدوا إبنة عامر منيب تطرح ديو مع والدها الراحل.. وأصالة تعلّق

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 02:47 مساءً - طرحت الشابة مريم إبنة الفنان المصري الراحل ​عامر منيب​ أغنية جديدة هي الأولى لها، وذلك لمناسبة الذكرى الـ8 لرحيل والدها.

وجاءت الأغنية التي طرحتها عبر “يوتيوب” عبارة عن ديو بينها وبين والدها، إذ تقوم الفكرة على مشاهد للفنان الراحل عامر منيب من كليب أغنيته “عامل إيه في حياتك”، لترد عليه مريم بكلمات جديدة.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد عادل.

وعلّقت الفنانة السورية ​أصالة​ على الأغنية، إذ نشرت الرابط عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت بالقول:”الله يرحم الفنّان الخلوق الطيّب عامر منيب ويحفظ عائلته الرّائعه المخلصة الوفيّه ، بناته وزوجته (بنت الأكابر ) ، ويحفظ كلّ الطيبين”.