ابقار روسية ترتدي نظارات الواقع الافتراضي.. والسبب لن يخطر على بالك!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 02:47 مساءً - بدأ مزارعون في روسيا تجربة وضع نظارات الواقع الافتراضي على عيون أبقارهم، بعدما أشارت أبحاث إلى إن الأمر يعود على الحيوانات وأصحابها بالفائدة.

وبحسب موقع “سكاي نيوز العربية” فإن المزارعون يسعون من وراء هذه الخطوة، لمنح الأبقار شعورا بالاسترخاء، مما يؤدي إلى تحسن حالتها الصحية والنفسية، وزيادة إنتاج الحليب، بحسب ما أوردت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية.

وتختلف النظارات التي يستعملها المزارعون لأبقارهم عن تلك التي يستعملها البشر، وذلك نظرا لطبيعة رأس الأبقار، ويمكن للحيوانات أن ترى من خلالها مناظر طبيعية خلابة ومساحات خضراء مفتوحة.

وبحسب وزارة الزراعة والأغذية في روسيا، فقد أدت هذه النظارات إلى انخفاض ملحوظ في معدل القلق لدى هذه الحيوانات.