كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 02:47 مساءً - اعربت الفنانة شمس الكويتية عن اشتياقها لشخصين عزيزين جدا على قلبها معربة عن رغبتها في تعود علاقتها بهما كما كانت سابقا دون ان تذكر المزيد من التفاصيل.
فقد نشرت شمس صورة لها وهي تتوسط برجلين وكتبت قائلة: “مافتقدت شئ بحياتي كثر افتقادي لهالشخصين وكلمة سمسم من بعدهم اغلب احساس البراءة والصدق راح من حياتي وحشتوني كثير اتمنى من كل قلبي وامام الدنيا نرجع زي ما كنا #حن_التلاتة_سكر_نباتة #احبكم ???? #محمد_عبد_العظيم #حمزاوي”.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية تثير الجدل.. من هم اكثر شخصين تفتقدهم في حياتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.