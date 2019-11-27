شمس الكويتية تثير الجدل.. من هم اكثر شخصين تفتقدهم في حياتها؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 02:47 مساءً - اعربت الفنانة شمس الكويتية عن اشتياقها لشخصين عزيزين جدا على قلبها معربة عن رغبتها في تعود علاقتها بهما كما كانت سابقا دون ان تذكر المزيد من التفاصيل.

فقد نشرت شمس صورة لها وهي تتوسط برجلين وكتبت قائلة: “مافتقدت شئ بحياتي كثر افتقادي لهالشخصين وكلمة سمسم من بعدهم اغلب احساس البراءة والصدق راح من حياتي وحشتوني كثير اتمنى من كل قلبي وامام الدنيا نرجع زي ما كنا #حن_التلاتة_سكر_نباتة #احبكم ???? #محمد_عبد_العظيم #حمزاوي”.