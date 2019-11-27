دراسة حديثة تكشف عن علاج جديد لآلام الغضاريف والمفاصل

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 02:47 مساءً - نشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن اكتشاف عددا من الخبراء المختصين من خلال دراسة جديدة لعلاج جديد فعال في التخفيف من آلام المفاصل والغضاريف التي يصاب بها واحد من كل 5 أشخاص فوق سن ال 45 عاما .
ووجدت هذه الدراسة الحديثة أن العلاج الجديد يعتمد على أخذ دهون من منطقة البطن وحقنها في المفاصل وهو ما يمكن أن يساعد في تخفيف الألم .
ويأتي ذلك بعيدا عن استخدام الحقن بـالكورتيزون الذي كشفت دراسة حديثة أنه أحد أكثر العلاجات شيوعا لتخفيف الألم والتورم إلى إنه يضر أكثر مما ينفع .
حيث وجد علماء من جامعة بوسطن الأمريكية أن المنشطات المستخدمة في حقن الكورتيزون يمكن أن تسرع في تفكك المفصل وهو ما يسرع في الحاجة إلى إستبدال الركبة .
كما إنها تقلل من نشاط الجهاز المناعي وتسرع من عملية التهاب المفاصل وتزيد من خطر العدوى عند إجراء عملية جراحية .
ويعتمد الأطباء نهجا جديدا يعتمد على حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية وهو خيار مثير للاهتمام حيث تحتوي الصفائح الدموية على عوامل نمو يعتقد أنها تحفز إصلاح الغضروف وعلى الرغم من أمان هذه الطريقة إلا أنها لها فعالية محدودة .
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