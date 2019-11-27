بعد سخريتها اللاذعة منها... رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

مى العيدان

بعدما سخرت من إطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي، نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان ردّ الفنانة إلهام شاهين عليها.



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وتعليقاً كتبت: "رد إلهام شاهين. يا ريت الكل مثلها يتقبل النقد والرأي الآخر". وكانت الممثلة القديرة رفضت الرد على الانتقاد وقالت: "براحتها".

وياتى هذا بعدما نشرت العيدان على حسابها على "إنستغرام" صورة لها وأرفقتها بتعليق ساخر جداً. وكتبت فيه: "إلهام شاهين. ما تبين تحترمين جسمك المريب، احترمي عمرك، 57 سنة، ترى مش باقي كتير. ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك. بالعكس الصورة تثير الشفقة. بليز لا تستمري احتشمي ياوليه".

وأطلق هذا التعليق موجة من الانتقادات اللاذعة التي طالت الإعلامية حيث رأوا أنها تخطت الحدود في طريقة توجهها إلى شاهين.