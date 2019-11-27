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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لعمرو دياب تصدم معجبيه... "كبر" و"مخيف" و"من دون تحسينات" والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
عمرو دياب
استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة جمعت الفنان المصري عمرو دياب والفنان رامي جمال وأحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.
ولفت الهضبة أنظار الجميع بشكله حيث ظهرت على وجهه علامات التقدم في السن كما بدا أنه فقد جزءًا كبيراً من شعره. وهو ما تناولته الكثير من التعليقات.
ومما كتبه المتابعون: "أخيراً كبر" و"السن بان عليك يا عمورة" و"بيخوف عمرو بهالصورة" و"عمرو دياب بدون تحسينات" و"لا بان الكبر علي عمرو دياب".
ويشار إلى أن شائعات جديدة انطلقت في وقت سابق وتناولت خلافاً محتملاً بين دياب وبين الفنانة المصرية دينا الشربيني.
وجاء هذا بعد غيابه عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي قدمته الممثلة. لكن الأخيرة نفت أي خلاف من خلال حضورها حفله الذي أقامه ضمن فعاليات المهرجان.
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