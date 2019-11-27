ديانا حداد تحتفل بعيد ميلاد إبنتها ميرا: كلنا رح نكبر

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

ديانا حداد

إحتفلت الفنانة ديانا حداد بعيد ميلاد إبنتها الصغرى ميرا التي أتمّت عامها الـ22



ونشرت ديانا حداد صورة تجمعها بإبنتيها صوفي وميرا وعلقت عليها " كل عام وأنتِ بخير يا نور عيوني، يا ماما يا صغيرة البيت اللي عّم تكبر، إمبارح كنتي زعلانة وقلتيلي يا ماما ما بدي أكبر، بدي ضل صغيرة.

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قلتلك يا ماما كلنا رح نكبر المهم تضل أرواحنا صغيرة ونقية، نلعب ونركض ونستمتع بالحياة، ونحب الناس وما نكره، يا كل العمر الله يخليلي ياكي إنتِ وأختك، وتضلوا منورين حياتي يا حياة الماما انتو، وعقبال الـ 100 يا عيوني، والله يحقق كل أمنياتك ويسعدك يا روحي".

يشار إلى أن ديانا حداد تزوجت من المخرج الإماراتي سهيل العبدول عام 1995 وأنجبت منه إبنتيها صوفي وميرا قبل أن يقع الطلاق بينهما عام 2009.

آخر أعمال ديانا حداد أغنية "إشتقنا" وهي من كلمات مانع سعيد العتيبة وألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، والتي طرحتها قبيل توجهها إلى السعودية للمشاركة في "ليلة بيروت" التي أحيتها إلى جانب عاصي الحلاني ونجوى كرم وملحم زين في إطار حفلات موسم الرياض .