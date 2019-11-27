عبادي الجوهر يلتقي شمة حمدان في هذا الموعد

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

عبادى جوهر Advertisements

يلتقي النجم السعودي عبادي الجوهر الفنانة الإماراتية الشابة شمة حمدان يوم 27 ديسمبر المقبل بالكويت بحفل جماهيري من المتوقع إقامته بأحد الفنادق الكبرى ليعود الثنائي للظهور بالكويت مجدداً عقب فترة طويلة من الغياب عن الحفلات الجماهيرية.



وأعلنت الشركة المنظمة للحفل رسمياً عن طرح التذاكر عبر موقعها الإلكتروني ومن المتوقع أن يقدم الجوهر في الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات التي يحبها ويألفها جمهوره من مختلف الأعمار، وكان عبادي قد شارك قبل أيام في "ليلة البدر" التي شهدت تكريم الأمير بدر بن عبد المحسن ضمن موسم الرياض الفني .

ويأتي حفل الجوهر وشمة ضمن مجموعة من الحفلات المرتقبة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع نهاية العام حيث من المتوقع أيضاً أن تشهد الفترة المقبلة حفلاً للمطربة أصالة والفنان الشاب مطرف المطرف.