تامر حسني ونانسي عجرم يستقبلان 2020 من أبوظبي

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

تامر حسني ونانسي عجرم

يحيي كل من النجم تامر حسني والنجمة نانسي عجرم حفل رأس السنة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر المقبل بجزيرة المارية في أبوظبي، ومن المتوقع أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءاً على أن يستمر حتى الساعات الأولى من صباح أول أيام العام الجديد.

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وكانت الشركة المنظمة للحفل أعلنت عبر حسابها على "إنستقرام" عن الحفل الذي ينطلق تزامناً مع احتفالات العاصمة الإماراتية بالعام الجديد، حيث يشهد ممشى الواجهة البحرية بجزيرة المارية عروضاً مبهرة للألعاب النارية يليها الحفل الغنائي المنتظر للنجمين الكبيرين.

يذكر أن تامر حسني أحيا قبل أيام قليلة حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب دون 23 عاماً في مصر، بينما قدمت نانسي حفلاً غنائياً ضخماً في قبرص، كما انتهت من تصوير أغنيتها الجديدة على طريقة الفيديو كليب، ومن المنتظر أن تقوم بطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان النجمان الكبيران قدما حفلاً غنائياً مشتركاً الشهر الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً، كما تشاركا من قبل في عضوية لجنة تحكيم برنامج المواهب The Voice Kids إلى جانب النجم كاظم الساهر.