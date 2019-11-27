أحلام وداليا مبارك منسجمتان في حفل زفافٍ

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

احلام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة الإماراتية أحلام، تُحيي حفلة زفافٍ في الرياض، العاصمة السعودية.



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وظهرت أحلام في الفيديو ترقص مع المطربة السعودية داليا مبارك، وقد أبدى رواد "السوشال ميديا" إعجابهم بمشاركة الفنانتين في حفلة الزفاف. وارتدت أحلام في الحفلة فستاناً أنيقاً وفاخراً باللون "النبيذي"، بينما ارتدت داليا فستاناً باللون الأبيض.

ويُظهر الفيديو كذلك مدى الانسجام الكبير بين أحلام وداليا أثناء تأديتهما أغنيةً. وقد كان آخر ظهور فني لداليا مبارك في حفلات مسرح مركز الملك فهد الثقافي الغنائية، المنظَّمة من قِبل الهيئة العامة للترفيه ضمن "موسم الرياض"، وأحيت الحفلة بمشاركة الفنان عبدالله الرويشد، والفنان خالد عبدالرحمن.

بينما أطلقت أحلام أخيراً أغنيتها "ما أستغني" التي لاقت استحسان وإعجاب جمهورها، وحققت أرقام مشاهدة عالية في "يوتيوب" في وقت قياسي، خاصةً أن أحلام تتمتع بشعبية كبيرة في الإمارات، والخليج، والعالم العربي كله، وكانت لها مشاركات ناجحة في برامج المسابقات الغنائية العربية، إذ شاركت في برنامج "آراب أيدول"، و"ذا فويس".