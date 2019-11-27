ظافر عابدين يحتفل بعيد ميلاده الـ47 بقالب حلوى غريب!

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الفنان التونسى ظافر العابدين

احتفل الممثل التونسي ظافر العابدين، الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بـعيد ميلاده الـ 47 وشارك محبيه عبر حسابه الرسمي على انستقرام صورة لـقالب الحلوى. واختار ظافر قالب حلوى على شكل خروف ‏وعلق عليها قائلا: "هذه السنة الكعكة هي العشاء في نفس الوقت، 2 في 1".‏



ويعرض لظافر العابدين مسلسل عروس بيروت بينما يعكف على تصوير فيلم العنكبوت إلى جانب أحمد السقا ومنى زكي وثلة من النجوم المصريين. وحرص العديد من النجوم على تهنئته، وأولهم النجم إياد نصار، حيث علق قائلا :"كل سنة وانت طيب أخى"، وكذلك الفنانة أروى جودة :"عيد ميلاد سعيد حبيبي".

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وكتبت كندة علوش:" عيد ميلاد سعيد يا عزيزى أتمنى لك كل التوفيق"، فيما كتبت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص :"عيد ميلاد سعيد عقبال الـ100". آخر أعمال ظافر عابدين هو مسلسل "عروس بيروت"، ويشاركه بطولته تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو على، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور على، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسى، لينا حوارنة، مى صايغ، ليا مباردى، علاء الزغبى، سامى أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادى ابراهيم.

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان التونسي ظافر العابدين الذي ولد 26 نوفمبر عام 1972 وبدأ مشواره الفني حينما شارك في المسلسل التونسي "الدوحه" من خلال ذلك التقرير تعرف علي مهنة ظافر العابدين قبل دخوله مجال الفن.

ويواصل ظافر الآن العمل علي فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا المقرر عرضه خلال العام المقبل.

كان الفنان التونسي ظافر العابدين لاعب كرة محترفا لفترة كبيرة، ولكنه أصيب إصابة جعلته يبتعد عن الملاعب لمدة عامين وبعدها سافر إلى لندن لتعلم اللغة الإنجليزية بـإتقان.