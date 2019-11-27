اكتشفي سعر فستان المذيعه المصريه ناردين فرج الناعم في ذا فويس المزين بالفراشات

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الأربعاء 27 نوفمبر 2019
المذيعه المصريه ناردين فرج
تألقتالمذيعه المصريه ناردين فرج مقدمة برنامج "ذا فويس The voice، بفستان أبيض قصير في العرض النهائي الثاني، فرغم بساطة التصميم إلا أن إطلالتها لفتت الانتباه بسبب تصميم الأكمام اللافت.
ناردين فرج في العرض المباشر الثاني من ذا فويس، أطلت بفستان قصير أبيض اللون من المصمم David Koma، جاء تصميمه بسيطاً معتمداً على قماش دانتيلا مطعم بالفراشات، ومن ناحية الأكمام جاء الموديل مبهراً حيث بدت الفراشات بارزة للخارج.
وكشفت حساب About Details عن سعر فستان ناردين فرج الذي لفت الانتباه وهو 2700 دولار أمريكي.
وأكملت المذيعة المصرية أناقتها بالاعتماد على تسريحة شعر تبرز تصميم الفستان، فقامت برفع شعرها لأعلى مع غرة جانبية.
هذه ليست المرة الأولى، التي تلفت إطلالة ناردين فرج الانتباه فقد سبق في العرض المباشر الأول تسلطت عليها الأضواء بعد بفضل فستانها الأزرق الملكي من تصميم جورج حبيقة، الذي جاء لامعاً وبشق جانبي أبرز أنوثتها.
وتزينت نادرين فرج بمجوهرات ماسية فخمة، من أجل أن تكمل أناقة اللوك الذي اعتمده في العرض النهائي الأول.
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