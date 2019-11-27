جاي زي يرفع قضية ضد استخدام صورته في كتب للأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة "ذي إيدج" الأسترالية، الثلاثاء، إن مغني الراب جاي زي يقاضي موقعا إلكترونيا أستراليا لاستخدام اسمه وإحدى أغنياته في كتب للأطفال.

وأوضحت الصحيفة أن شون كارتر المعروف باسمه الفني جاي زي تقدم بدعوى قضائية في محكمة أسترالية ضد موقع "ذي ليتل هومي" متهما إياه بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع الأولى في 6 ديسمبر/ كانون الأول.

ويعرض الموقع كتابا تعليميا وكتاب تلوين للأطفال عنوانه "إيه بي تو جاي زي" وعلى صفحته الأخيرة صورة للمغني.

وفقا للصحيفة، طلب مغني الراب من الشركة التوقف عن بيع هذه الكتب في 2018 لكنها استمرت "عن قصد وعمد" في استخدام صورته وكلماته.

وقال محامي جاي زي، إن استخدام اسم المطرب وصورته وكلماته "ألحق الأذى والضرر بسمعته وحسن نيته وما زال".