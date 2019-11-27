كيف يرى توبياس مينزيس نفسه بدور الأمير فيليب في The Crown؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتقد الممثل البريطاني الذي حل محل مات سميث في دور الأمير فيليب في الموسم الثالث من سلسلة نتفلياكس The Crown، أن الجزء الأخير من الدراما الملكية التي نالت استحسانًا كبيرًا تتعمق في نفسية دوق إدنبره، كما يقول مينزيس: إن تلك التناقضات العاطفية التي تتأرجح بين كون فيليب الأب في الأسرة وزوج الملكة إليزابيث، تجعل منه واحدة من الشخصيات الأكثر تعقيدًا في مسلسل The Crown.

وقال منيزيس لـ PTI في مقابلة: "ما قرأته هو أنه، في حياتهم المنزلية، هو الأب في الأسرة، لكن من ناحية أخرى، الأمر مختلف أمام العالم، هذا التناقض مثير للاهتمام فعلًا، هو رجل قوي قضى حياته وهو يسير بخطوتين وراء زوجته، ويمكنني أن أشعر أن هذا الأمر يمثل تحديًا له لكنه لا يزال يظهر ويدير المشهد".

وأوضح الممثل أن الأمير فيليب رجل عاطفي، لكن الصورة التي من المفترض أن يظهر عليها، والتي تشغله في عين العامة لم تسمح له بالتعبير عن نفسه أو القيام بما يشاء، متابعًا: "فيليب شخص عاطفي للغاية، لقد رأيت المقابلات التي أجراها، لا يسمح لنفسه بإظهار عواطفه، لذلك، من الصعب التعبير عنه على الشاشة، وهذا يجعله واحدة من الشخصيات الأكثر إثارة وتعقيدًا في المسلسل".

كما يعتقد توبياس مينزيس، 45 سنة، أن الأمور كانت ستختلف لو لم تتوج إليزابيث الملكة في وقت مبكر من حياتها.

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ويقول: "كان الشاب فيليب مليئًا بالحركة، وكان يمكن أن يكون ضابطًا في البحرية لو كانت الحياة مختلفة، لكن الحياة تعطيه وجودًا مختلفًا تمامًا، لقد كان مسيرًا في هذه الحياة، في هذا الموسم".

في السياق ذاته، كشفت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، عن الظهور الأول للممثل البريطاني توبياس مينزيس، فى الموسم الجديد من المسلسل الشهير The Crown، والذي يؤدي فيه دور الأمير فيليب، ويظهر مينزيس فى الصورة التى كشفتها الشبكة مرتديًا الزي العسكري والكثير من الرتب على بدلته وبعض النياشين والترقيات.

ومن المقرر أن يركز الموسم الثالث من The Crown على عصور رئيس الوزراء هارولد ويلسون من الستينيات إلى السبعينيات، بالإضافة إلى تغطية حياة مارجريت تاتشر والأميرة ديانا في تلك الفترة.

كما يضم موسم التاج الثالث، الذي يتم بثه حاليًا على Netflix، أوليفيا كولمان في دور الملكة، وهيلينا بونهام كارتر في دور الأميرة مارغريت، الشخصية التي رواها فانيسا كيربي في الدفعة السابقة.