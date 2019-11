هل كاتلين جينر في علاقة مع رجل مُتحوّل لامرأة بعُمر حفيداتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش ممثّلة تلفزيون الواقع واللاعبة الأولمبية السّابقة، المُتحوّلة كاتلين جينر 70 عامًا، برفقة صديقتها المُتحوّلة التي تصغرها بـ 47 عامًا صوفيا هاتشنز، في قصرها الفاره مُنذ فترة وجيزة، ودائمًا ما تُشيرُ المُتحوّلتان إلى بعضهما البعض بـ "شريكتي"، دون الكشف عن طبيعة العلاقة بينهما، وفيما إذا كانت رومانسية.

وفي أثناء مُشاركة كاتلين في برنامج مُسابقات الواقع"I'm a Celebrity... Get Me Out of Here"، ظهرت صديقتها المُتحوّلة صوفيا عبر فقرة Tuesday's Loose Women ضمن لقاءٍ تلفزيوني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تركت صوفيا المُشاهدين في حيرةٍ من أمرهم بسبب رسائلها المُبطّنة عن طبيعة علاقتها بكاتلين التي هي بعُمر جدّتها، حيث صرّحت قائلةً:"إننا شريكتان في كُل شيء، ولا يوجد هُناك حس رومانسي حقًّا".

إجابة صوفيا جاءت صادمةً بعض الشّيء، خُصوصًا وأنها كانت صرّحت مُسبقًا هي وكاتلين بأنّهما "لا تفترقان"، لكنّها لعبت هذه المرّة دور الخجولة عندما سؤلت عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بجينر من قِبل أعضاء لجنة تحيكم البرنامج: روث لانغسفورد، وكولين نولان، وجانيت ستريت بورتر، وبريندا إدواردز.

واستطردت صوفيا إجابتها قائلةً: "مُنذُ وقتٍ طويلٍ وأنا أقول بأننا شريكتان، فلدينا بزنس مُشترك، وما زلت أدير مهنتها في الوقت الذي أدير به شركتي".

وأكملت هاتشنز تصريحاتها قائلةً: "لدينا كلاب سويًّا، ونعيش مع بعضنا البعض. هذا هو الأمر حقًّا فنحن في نهاية الأمر كالعائلة، وأعتقد بأنّ هذا رابطٌ مميّز لا تستطيع إيجاده مع الكثير من النّاس".

وجاء في إجابة صوفيا أيضًا: "هُناك فارق كبير في العُمر بيننا، لذللك فلا يوجد حس رومانسي لعلاقتنا، وهو أمرٌ قُلته مُسبقًا أيضًا، ويُمكنني القول بأنّه في نهاية المطاف تجمعنا شراكة عمل ممتازة، وعلى الصّعيد الشخصي فنحن كالعائلة".

وبعد هذه التّصريحات المُشوشة، من العدل القول بأنّ علاقة كاتلين وصوفيا تركت حتى أقرب النّاس منهما في حيرة، كابن كاتلين "براندون"، 38 عامًا؛ إذ صرّح الموسيقي مُسبقًا لمجلّة OK قائلًا: "إنّه ليس بشيءٍ أودّ الحديث عنه، لأنني لا أعرف حقًا طبيعة علاقتهما، إذا أردت أن أكون صادقًا تمامًا".

يُذكر أنّ صوفيا هاتشنز البالغة من العُمر 23 عامًا، هي مُتحوّلة جنسيًا، ومالكة علامة Lumasol لمُستحضرات العناية بالبشرة، تخرّجت من جامعة Pepperdine الخاصة في ماليبو، التقت بكاتلين جينر عام 2015 عن طريق خبير مكياج، وتُشير التقارير بأنهما تتواعدان منذ ذلك الحين.