ماذا توقعت جومانة وهبي لجويل مردينيان في يوم ميلادها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ولدت جويل مردينيان في الـ27 من نوفمبر عام 1977 في بيروت، وهي ابنة خبيرة التجميل صوفيا مردينيان، التي تحمل الجنسية الإيطالية إلى جانب جنسيتها اللبنانية.

ولشدة تأثر جويل بوالدتها التحقت بمعهد "غريت بينت" في لندن من أجل دراسة كل ما يتعلق بعالم الجمال، فضلًا عن توطيد علاقاتها مع أهم وأشهر دور الأزياء ومصمميها.

وواصلت جويل عملها كخبيرة مكياج مع أشهر النجوم، وفي سنة 2004 اختارتها القناة العربية " أم بي سي" لتكون مقدمة رياضية في أحد البرامج؛ ما ساعدها على فرض موهبتها الإبداعية والتجميلية.

لتنتقل بعد ذلك إلى تقديم برنامج تجميلي خاص بها، غيرت من خلاله حياة الكثيرين، وكان لها دور محفز وجميل بتبسيط حياة الآخرين وتجميلها، ومع اختلاف الطرق في هذا البرنامج وتبديل اسمه في مواسم عدة؛ إذ استطاعت مردينيان جعله طيلة 13 عامًا علامة فارقة في عالم التجميل المحلي والعالمي.

كما طرحت جويل، إسطوانة DVD تحت اسم أسرار المكياج مع جويل، تم تصويرها في خمس مناطق سياحية في لبنان بمشاركة عارضات محترفات وقد تم استخدام أجود أنواع المكياج؛ إذ قدمت دورة تعليمية كاملة في فنون المكياج الذي كانت تقدمه أفضل الدور.

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في عام 2008، افتتحت أول صالون، "Maison de Joelle "، في حي جميرا في مدينة دبي، وهنا كانت الولادة الفعلية لأكبر سيدات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، فبعد حوالي عشرة أعوام، استطاعت جويل أن تضم الصالون السابق مع 11 صالونًا جديدًا في دول مجلس التعاون الخليجي.

وافتتحت عيادة تجميل تحت اسم "Clinica Joelle" وأنتجت ماركة مكياج خاصة بها "Joelle Paris".

تجدر الاشارة إلى أنَّ جويل، حصلت على عدة جوائز منها: جائزة امرأة العام من مجلة لوفيسيال الشرق الأوسط عام 2010، جائرة أفضل امرأة أعمال من أرابيان بيزنس عام 2010، جائزة أفضل عيادة تجميلية في برنامج جويل لعام 2014، لقب Hot 100 في عام 2011 و2014، أفضل سيدة أعمال من بين 500 شخصية عربية 2014، واختيرت عام 2013 ضمن قائمة أقوى امرأة عربية.

وفي عام 2018 أصبحت من أكثر المؤثرين والمتابَعين على إنستغرام، حيث جذبت أكثر من 10 ملايين متابِع، إذ باتت تعرض حياتها بكل شفافية لمتابعيها بعيدًا عن التصنع.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله عالمة الفلك والطاقة جمانة وهبي التوقعات الخاصة بخبيرة التجميل جويل مردينيان.