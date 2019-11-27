طيار أسترالي متقاعد يروي تفاصيل التحرش الجنسي في السماء

بعد رحلة طويلة من العمل في مجال الطيران، روى جيمس نيكسون، طيار استرالي متقاعد، أسوأ ما شاهده على متن الطائرة خلال عمله على مدى أكثر من 30 عاماً.وبحسب جريدة Daily mail البريطانية، كشف نيكسون، أنه شاهد كل شيء تقريباً على ارتفاع 35 ألف قدم في الهواء، بعد أن عمل كطيار تجاري لسنوات طويلة: شاهدت كل شيء لا يجب أن يحدث على الطائرة من الشجار على المقاعد إلى رائحة الأقدام الكريهة والسرقة والشجار بين المسافرين، كما رأيت السكارى والمدمنين والمدخنين وغير ذلك بكثير.

شارك الطيار المتقاعد الذي كان يعمل على طائرات من طراز إيرباص A38، تفاصيل معارك دارت بين الركاب بما في ذلك الأزواج والأصدقاء.

وقال نيكسون إنه لاحظ عدد متزايد من المسافرين الذين يتصرفون بشكل سيء على متن الطائرة على مر السنين، ففي الماضي كان الركاب يرتدون ملابس أنيقة عند السفر جواً، لكن رخص هذه الوسيلة للسفر جعل البعض يستخدمونها كقطار أو حافلة.

وأضاف: من أسوأ الأشياء التي شاهدتها على متن الطائرة، كان استغلال بعض المسافرين الوقحين، نوم الركاب الآخرين لسرقة نقودهم ومتاعهم في منتصف الرحلة، بل حتى التحرش الجنسي كان حاضراً في بعض الرحلات.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات كان طاقم الطائرة يضطر لاستدعاء الشرطة لتسليم بعض الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه المخالفات بمجرد هبوط الطائرة. شاهد أيضاً: حفل عزوبية يجبر طيار على تغيير مسار رحلته وأوضح نيكسون، أن المضيفات عادة ما يتعاملن مع بعض المشكلات البسيطة، لكن إذا خرجت الأمور عن السيطرة، كان عليه التعامل بشكل مباشر مع الركاب المسيئين.

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