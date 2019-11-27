"نتفليكس" تُشغل إحدى أقدم صالات السينما في نيويورك









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: قررت شبكة "نتفليكس" تشغيل إحدى أقدم صالات السينما في نيويورك، وهي "Paris Theatre" لعرض أفلامها على شاشتها. لتدخل بذلك في مرحلة جديدة مع شبكات السينما العملاقة. علماً أن وسائل الإعلام الأميركية كانت قد تحدثت عن مفاوضات بين "نتفليكس" والشركة المالكة حالياً لقاعة "Eygyptian Theatre" السينمائية التاريخية في هوليوود. حيث أشار بعضها لعقد إيجار طويل الأمد.

وكانت هذه القاعة الواقعة قرب حديقة سنترال بارك، قد أغلقت أبوابها في نهاية شهر أغسطس الماضي بعد 71 عاماً من تأسيسها، وذلك إثر انتهاء مدة عقد الإيجار. علماً أنها آخر القاعات ذات الشاشة الواحدة في نيويورك، وأعادت فتح أبوابها مطلع الشهر الحالي لعرض فيلم "Marriage Story" لنواه باوباخ من إنتاج "نتفليكس" التي كتبت في سلسلة تغريدات عبر صفحتها على "تويتر": "هذه السينما العالية الرمزية ستبقى مفتوحة وستصبح الدار التي تنظم فيها نتفليكس أحداثها الاستثنائية وعروضها وإطلاق أفلامها في الصالات".