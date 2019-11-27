شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتعاقد مع شقيقه على إنتاج فيلم له بعد سنوات من رفضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم تامر حسني تعاقده لأول مرة مع شقيقه المنتج حسام حسني، لإنتاج فيلمه الجديد، وذلك بعد سنوات من رفضه للتعاون بينهما بسبب قلة خبرته.

ونشر تامر، صورة له مع شقيقه حسام، عبر حسابه على انستجرام، وكتب عليها قائلا:" الصوره دي والفرحه اللي في ضحكة حسام اخويا لازم اكلمكوا عنهادا حسام اخويا الكبير كان نفسه يدخل عالم الإنتاج الفني من 5 سنين و ينتجلي وانا الحقيقة كنت دايماً برفض و كان بيزعل مني بس كنت دايماً بشرحله انه لازم يدرس السوق الأول وميعتمدش عليا ويفهم ويذاكر كتير اوي مش عشان ينتج لاااااا عشان يكون منتج شاطر".

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وتابع تامر، فى حديثه:" و فعلاً عمل كدا و استوعب كلامي و بدأ يتفرج و يتابع كل اللي بيحصل من اول فيلم اهواك و تصبح على خير لحد ما شارك بجزء بسيط في انتاج فيلم البدله واشرف على انتاج البومي عيش بشوقك و انتوا اكيد شايفين العملين طلعوا ازاي للناس وازاي نجحوا والحمدلله كل عمل فيهم في السنه دي حقق نجاح كبير جداً ، انا في الصوره دي كنت قاعد بمضي عقد اول فيلم انتاجه و وكان بيقولي (طلعت عيني عشان القعدة دي ) و انا كنت بقوله إوعى تزعل مني انا كنت بعلمك تكون قد المسؤولية لوحدك".

واختتم تامر حديثه، قائلا:" و دلوقتي بأمانه انت قدها و انا اللي فخور انك بتنتجلي عشان شايفك بجد شخص بقى شاطر جداً و مجتهد و بتفكر صح و شركتك دلوقتي فيها اقوى الأفراد من كل الجوانب و انا فخور بيهم كلهم فعلاً ،الف مبروك يا حبيبي يا اخويا الكبير ياللي ياما علمتني حجات جميله وانا صغير النهارده بردهالك من قلبي و بدعيلك ربنا يكرمك و يكرمنا جميعاً و يكرم كل مجتهد و تكمل مشوارك و تنتج ليا و لغيري".