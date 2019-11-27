شكرا لقرائتكم خبر عن سهير المرشدى تكشف لـ صاحبة السعادة أصعب مشاهد مسلسل "طايع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة القديرة سهير المرشدى إنها تربت على الأمثال الشعبية التى علمها إياها والداها، ولذلك كانت لا تبالي لقيمة الوقت منذ طفولتها، وظلت تنتظر الفرص الفنية والأدوار القيمة حتى انقضى الوقت، حيث استندت على المثل الشعبى "كل ألف بدرى يخيب بدرى.. وكل ألف وخرى يصحى وخرى".

وأكدت المرشدى خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية القديرة إسعاد يونس على شاشة dmc، أنها تكن الاحترام والحب للمنتج الفنى لمسلسل طايع أحمد السيد، الذى أقنعها بالدور فى المسلسل، موضحة أنها عانت فى البداية عندما تسلمت 10 حلقات فقط فى بداية الأمر، وهو أمر لم تتعود عليه منذ أن بدأت التمثيل، لاسيما أنها تربت على قراءة حلقات العمل برمته، حتى يتسنى لها الدخول فى عالم الشخصية، وهو الأمر الذى اعتبرته مختلف وجديد على عالمها عندما قررت العودة للتمثيل بعد غياب سنوات عن الساحة .

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وخلال حديثها كشفت المرشدى عن اصعب مشاهد المسلسل الذى شعرت من خلاله بالتناقض، حيث إنها جسدت دور والدة "طايع" – عمرو يوسف، وعلمته على الطيبة وحسن المعاملة حتى أصبح طبيبا، وظلت تربيه على الأمانة وعدم الخوض فى معارك الدم "الثآر"، ولكن مع تصاعد الأحداث طالبت طايع بأخذ ثأر والده، وعندما رفض نظرا لتربيته الحميدة، قالت له : أنا اللى هاخد البندقية وأخد طار أبوك".. أنا مخلفتش رجالة"..

يشار إلى أن مسلسل "طايع" من بطولة عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي، أحمد ‏عبد الله محمود، سلوى محمد علي، مي الغيطي، أحمد داش، علي قاسم، تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، ‏وإخراج عمرو سلامة‎.‎‏