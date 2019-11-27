شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجلاء بدر تحتفل بانتهاء تصوير آخر مشاهد مسلسل "شبر مية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نجلاء بدر بانتهاء تصوير آخر مشاهد مسلسلها الجديد "شبر مية" مساء أمس الثلاثاء، بالتزامن مع عرض حلقاته على شاشة dmc، وذلك بعد فترة تصوير استغرقت 4 أشهر كاملة، حيث نشرت على حسابها الشخصى بموقع فيس بوك صوراً من آخر يوم تصوير مع أسرة العمل.

وكتبت نجلاء بدر:" مبروووك لأحلى "شبر ميه" وقعت فيه في حياتي.. مبروووك كل الناس الحلوه وكل الحب والتقدير والاحترام والتفانى فى العمل.. مبروووك لحب ظاهر على الشاشة وفرحة نجاح.. الحمد لله".



نجلاء بدر والمؤلف شريف بدر الدين

مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه فى إطار 50 حلقة، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

يحكى المسلسل قصة 3 رجال لكل منهم شخصية، فالأول أحمد السعدني متعدد العلاقات النسائية، ولكنه يرفض فكرة الزواج، ويفاجأ بوجود ابن له، ومحمد علي رزق توفيت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة ويدخل فى صراع شرس، ومراد مكرم الذى بدا واضحا أنه لم يقدر على تحمل مسئولية أبنائه فقرر الانفصال عن زوجته والزواج من أخرى فيقع تحت ضغط الحياة والأموال وتتوالى الأحداث.



الفنانة نجلاء بدر



المخرج طارق رفعت والمؤلف شريف بدر الدين



المؤلف شريف بدر الدين ومها سليم



مراد مكرم ومها سليم

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نجلاء بدر تحتفل انتهاء تصوير شبر مية مع احمد السعدنى



نجلاء بدر تحتفل بانتهاء تصوير شبر مية



نجلاء بدر فى آخر يوم تصوير



نجلاء بدر واحمد السعدنى



نجلاء بدر وثراء جبيل



نجلاء بدر وحنان سليمان ومحمد ابو داوود



نجلاء بدر وحنان سليمان



نجلاء بدر ومحمد على رزق



نجلاء بدر ونهى عابدين