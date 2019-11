شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايروس تتلقى سلسلة انتقادات طويلة من محبيها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الانتقادات تلقتها النجمة العالمية مايلي سايروس بعد أن قررت الظهور بـ new look ، فقامت سايروس ذات الـ ( 27 عاما ) بقص شعرها مع مصففتها الخاصة سالي هيرشبيرجر.

نشرت مايلي سايروس صورتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لتتفاجأ بردود أفعال سلبية جدا من قبل مرتادي صفحتها والذين وصفوا قصة شعرها أنها الأسوأ على الإطلاق، بينما طلب آخرون أن تقوم مايلي بتعديل قصة شعرها من جديد.

يذكر أن مايلي سايروس قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : " don’t call me angel " و" wrecking ball " و " mother's daughter " و " we can't stop" وغيرهم .