شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم تكريم النجم العالمي بيلي زين بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم اليوم الأربعاء مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الممثل والمخرج الأمريكى، وليام جورج الشهير بـ"بيلى زين"، والذى يعد واحداً من أبرز الشخصيات الفاعلة فى صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" فى فيلم "تيتانيك".

ويتسلم "زين" تكريمه فى السادسة والنصف مساء، بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، وذلك قبل عرض الفيلم البرازيلى الرجل الودود.

للفيلم البرازيلي "الرجل الودود"، للمخرج إيبير كارفالو والفيلم مشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه حول نجم روك يجد نفسه متورطا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع: الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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علاقة "بيلى زين" بالتمثيل بدأت مبكرا، حيث ولد لأبويين لديهما شغف بهذه المهنة، قبل أن يدرس المسرح فى "هاراند للفنون المسرحية"، ويظهر لأول مرة عام 1985 فى فيلم الخيال العلمى "العودة إلى المستقبل" الذى حقق نجاحا جماهيريا واسعا، وبعدها بعام، ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة بفيلم "Brotherhood of Justice"، وهو فيلم تليفزيوني.

أمضى "زين" حقبة الثمانينيات فى جمع الخبرات وأداء عدد من الأدوار التى نال عنها إشادات نقديه فى أفلام مثل Dead Calm، Critters، Back to the Future Part II، وفى التسعينيات حقق نجاحا ملحوظا فى مسلسل الدراما الحربية "ممفيس بيل"، قبل أن يقدم دور"جون ويلر" فى مسلسل "قمم الذروة". وفى عام 1997 ، وبعد نجاحه فى فيلم "تيتانيك"، قدم عام 2001 دورًا مهمًا فى فيلم The Believer نال عنه استحسان النقاد، كما فازعنه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى فى مهرجان صندانس السينمائى عام 2001.

واستمر "بيلى زين" فى تقديم أدواره المميزة، فى كثير من الأفلام، منها؛ The Phantom ، Pocahontas II: Journey to the New World Cleopatra، و The Legends of Tomorrow، وSniper.