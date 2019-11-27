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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ممثل تايوانى كندى أثناء تصوير برنامج تلفزيون واقع.. اعرف قصته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي عارض الأزياء والممثل التايوانى الكندى جودفري جاو ، حسبما ذكر موقع cnn اليوم، حيث شعر بتعب أثناء تصوير برنامج تلفزيون الواقع الصينى فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ولكن حينما تم نقله إلى المستشفى توفى بعد 3 ساعات.
انهار جاو البالغ من العمر 35 عامًا فى مدينة نينجبو الشرقية بالصين بينما كان ضمن مجموعة "تشيس مي"، وهو برنامج واقع رياضى تنافسى فى تلفزيون تشجيانج الصينى.
الممثل الراحل
وقال بيان صحفى صدر من الشبكة التى يعمل بها،"وفاة جاو صدمتنا وأحزنتنا"، وشكرت الشركة الأصدقاء فى وسائل الإعلام وكل من دعم جودفرى.
ولد جاو في تايوان، وحقق نجاحا كبيرا فى الصين وخارجها، حيث كان أول رجل آسيوى يصمم أزياء العلامة التجارية لويس فويتون وقام ببطولته إلى جانب لينا هيدي وليلي كولينز في فيلم 2013 "The Mortal Instruments: City of Bones". كما ظهر جاو فى العديد من البرامج التلفزيونية باللغة الصينية.
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