شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض: الأدوار التى عرضت عليّ فى السينما مؤخراً أفضل من الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة جميلة عوض أن تقديمها 3 أفلام هذا العام والابتعاد عن الدراما جاء بدون تخطيط منها، حيث أن العروض التى تلقتها فى السينما هى الأفضل مقارنة بما عرض عليها فى الدراما التليفزيونية والتي كانت معظمها من نوعية أعمال الـ 45 حلقة التى تعرض بعيداً عن شهر رمضان ولم تجدها مناسبة فاعتذرت عنها.

وأوضحت جميلة لـ"الخليج 365" أنها وافقت على تقديم فيلم "بنات ثانوى" الذى تعكف على تصويره حالياً، بعدما وجدت فكرته مميزة بالاعتماد على عدد من الفنانات الشابات اضافة إلى موضوعه الذى يدور حول قصص مجموعة من الفتيات فى المرحلة الثانوية باحدى المدارس الحكومية لافتة أنها تتوقع تحقيق الفيلم لنجاحاً جيداً عند عرضه.



جميلة عوض

"بنات ثانوى يشارك في بطولته مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنا، مايان السيد، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قصة 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة بمدرسة حكومية وحياة كل بنت في هذه المرحلة وداخل المدرسة.

وعُرض لجميلة عوض فيلمين هذا العام قبل بدء تصويرها "بنات ثانوى" وهم "الضيف" مع خالد الصاوى وشيرين رضا وأحمد مالك وضيفى الشرف ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وإخراج هادى الباجورى، و"سبع البرمبة" مع رامز جلال وبيومى فؤاد ومحمد عبد الرحمن ومحمد ثروت وإخراج محمد كريم.