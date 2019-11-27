شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن بروس لي في ذكري ميلاده..أبرزها أوجه الشبه مع الاسكندر الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الـ 27 من نوفمبر مع ذكري ميلاد النجم الشهير بروس لي، والذي اشتهر بمهاراته القتالية التي برزت خلال أفلامه التي حققت له جماهيرية عريضة لا تزال موجودة إلي الآن.



بروس لي

بروس لي الذي توفي في سن صغير وهو في سن الـ 32 عاماً فقط، لا يزال اسمه بنفس القوة إلى الآن، وذلك لأن أحداً لم يعوض رحيله رغم اتباع الكثيرين له ولأسلوبه من جيت لى إلى جاكى شان وغيرهم من أهم النجوم الذين اتبعوا مدرسته وتأثروا به كقدوة لهم،.. لذا نتعرض في ذكرى وفاته لأهم المعلومات عنه.

1/ كأغلب الأساطير ولد بروس لي من رحم المعاناة الذي عاشها حينما كان صغيراً حيث ولد مريضاً جدا ونحيفاً بشكل كبير، قبل أن يشفى ويصبح الأسطورة بروس لى.

2/ خلال فيلم "لعبة التنين" الذى شارك فيه اضطر مخرج العمل لإعادة أحد المشاهد القتالية أكثر من مرة لسرعة لكمته خلال المشهد، حتى لا يظن المشاهدون أنه غير حقيقى

3/ تمتع بروس لي بجسد خالي تماماً من الدهون، مما جعله مميزا بشكل كبير.

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4/ لم يكن النجم الكبير مجرد ممثل وإنما كان منتجا وكاتبا كما درس الفلسفة.

5/ حينما توفى بصورة مفاجئة حامت شكوك كثيرة حول سبب وفاته لا يزال صداها إلي الآن منها أنه تعرض للاغتيال.

6/ جمعه القدر بالاسكندر الأكبر في رقمين الأول أن الثنائي عاشا 32 عاماً فقط.

7/ بينما الرقم الثاني المشترك بينهما هو الـ 20 من يوليو فهو يتزامن مع ذكري رحيل بروس لي وهو أيضاً نفس مولد الاسكندر الأكبر.