شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالى إيمانويل تستمتع بالطبيعة المصرية أثناء تمرينات اليوجا على النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة العالمية الإنجليزية ناتالى إيمانويل، بطلة مسلسل Game Of Thrones، صورة جديدة لها من أمام النيل، وهى تقوم بتمارين اليوجا، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى دورته الـ41.



ناتالى إيمانويل

وعلقت إيمانويل على الصورة قائلة "اليوجا مع شروق الشمس"، كما نشرت صورة أخرى، تطلب فيها من المتابعين التصويت لـ مسلسل Game Of Thrones، وظهر فى الصورة أحد المعابد المصرية، وعلقت على الصورة ساخرة "حتى الكلمات الهيروغليفية تطلب منكم التصويت".



ناتالى إيمانويل

وكانت النجمة العالمية قد أعلنت مؤخرا، عن وصولها إلى مصر، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 41، والتى بدأت يوم الخميس الماضى، من دارالأوبرا المصرية، ومن المقررأن تستمر إلى الجمعة المقبلة 30 نوفمبر الجارى.

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يذكرأن النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور "ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

كما أنها شاركت في سلسلة أفلام Fast And Furious منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما أنها ستشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه 2020.

بدأت النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـ 10 من عمرها، وفى عام 2002، بدأت حياتها العملية بشكل أكبر، حيث شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.