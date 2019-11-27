محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قبل شهر تقريبًا فوجئ جمهور كل من الفنانان محمد رمضان وسعد لمجرد، بحذف اغنيتهما "إنساي"، عبر موقع "يويتوب"، بسبب حقوق الملكية لإحدى الشركات.
إلا أن "يوتيوب"، قرر اليوم إعادة الأغنية لتظهر للجمهور مجددًا بعد 23 يوما من الحذف، بنفس عدد المشاهدة والذي تخطى 180 مليون مشاهدة حتى الآن.
أغنية "إنساي" أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، "إنساي"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ومن إخراج حسام الحسيني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حذفها 23 يوما.. يوتيوب يعيد أغنية "إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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